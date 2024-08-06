في يومها الـ 305.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 305 على التوالي، لم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير إلا وقد ارتكبه ضد المواطنين، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وقالت وزارة الصحة بغزة، أمس الإثنين، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و 71 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 39623 شهيدًا و91469 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في خان يونس، استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً بمنطقة السدرة في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

في رفح، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على شمال مدينة رفح، ونسف مبان سكنية في حي تل السلطان غرب رفح ومربعاً سكنياً في منطقة زلاطة شرقي المدينة.

في المحافظة الوسطى، شنت طائرات الاحتلال غارة على دير البلح وسط القطاع، بينما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال مخيم النصيرات.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال منطقة المغراقة والزهراء وسط قطاع غزة.

في مدينة غزة وشمال القطاع، شن طيران الاحتلال غارة جوية على مدينة غزة، ودمر منزلًا في حي الرمال غربي المدينة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها شمال غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال، فجر اليوم، المناطق الشرقية في حي الزيتون بمدينة غزة.