4 شهداء برصاص الاحتلال في بلدة عقابا في طوباس

طوباس/ فلسطين أون لاين

ارتقى أربعة شهداء وأصيب سبعة آخرين، مساء أمس الإثنين، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة عقابا شمال مدينة طوباس.

وأكدت وزارة الصحة، استشهاد الطفل الشهيد الطفل بلال عز الدين صوافطة (١٤ عاماً)، والشهيد عميد ياسين غنام (١٩ عاماً)، والشهيد نور محمد ياسين الياسين (١٩ عاماً) والشهيد أيسر محمد قاسم أبو عرة (٣٦ عاماً).

وقال الهلال الأحمر، إن ٧ مواطنين أُصيبوا برصاص قوات الاحتلال بينهم إصابتان بحالة خطيرة، مشيرًا إلى أن إحدى الإصابات بالرأس والأخرى في الصدر والثالثة بالظهر، وشاب بشظية رصاص حي في العين، وجرى نقلهم إلى المستشفى التركي الحكومي في طوباس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقابا وحاصرت أحد المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة أربعة شبان.

وقالت كتائب القسام في طوباس: "يواصل مجاهدونا رفقة إخوانهم في فصائل المقاومة خوض اشتباكاتٍ عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة عقابا".

وقالت سـرايا القدس- كـــتـيـبـة طوباس، إن "مقاتليها فجروا عبوة معدة مسبقاً في آلية عسكرية في محاور القتال في عقابا، محققين إصابة مباشرة، كما يواصلون التصدي للقوات المقتحمة وإمطارها بزخات من الرصاص".

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى - شباب الثأر والتحرير، أن مقاتليها يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال في عقابا بعد اكتشاف تسلل قوة إسرائيلية خاصة، ويخوضون اشتباكات عنيفة معها، ويستهدفونها بالرصاص.

وأعلنت القوى الوطنية في محافظة طوباس عن يوم الثلاثاء يوم إضرابٍ عامٍ وشاملٍ وحدادٍ يشمل كل مناحي الحياة في محافظه طوباس حداداً على أرواح الشهداء.