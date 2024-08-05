بعد "كمائن القسام" برفح وخانيونس.. جيش الاحتلال يعترف بخسائره "الفادحة" في معارك غزّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الإثنين، أن 7 جنود في جيش الاحتلال أصيبوا بينهم 4 بجروح خطيرة، في المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان كتائب القسام عن مقتل وإصابة جنود في عمليتي تفجير بمدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت الإذاعة العبرية، أن "إصابة 7 جنود إسرائيليين، 4 منهم بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة جنوبي قطاع غزة".

فيما أقرَّ جيش الاحتلال، بإصابة أربعة جنود احتياط من الكتيبة 9215، لواء القبضة الحديدية (205)، بجروح خطيرة في وقت سابق من هذا اليوم (الاثنين)، خلال معركة جرت جنوبي قطاع غزة".

وأضاف: "تم إجلاء الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وإبلاغ عائلاتهم".

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: " في الحادث الذي أصيب فيه الجنود الـ4، أصيب اثنان آخران من جنود الاحتياط بجروح متوسطة، وأصيب آخر بجروح طفيفة".

ووفق بيانات الجيش الإسرائيلي المنشورة على موقعه، ارتفعت حصيلة المصابين من جنوده وضباطه منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 4256، بينهم 2176 منذ بدء الاجتياح البري في 27 من الشهر نفسه.

ووفق المعطيات ذاتها، بلغت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة 689 ضابطا وجنديا، من ضمنهم 329 منذ الاجتياح البري للقطاع، وسط اتهامات لتل أبيب بالتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها في قطاع غزة.

وتُواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ304 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، " تمكّن مجاهدونا من الاشتباك بشكل مباشر مع قوة صهيونية راجلة قوامها 9 جنود من نقطة الصفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح شرق منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع".

واستهدفت كتائب القسّام جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" شرق منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وتمكّن مجاهدو القسّام من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد والآليات في قوة هندسية بمنطقة "زلاطة" وإيقاعهم بين قتيل وجريح شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وأعلنت القسّام أنها تمكّنت من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية تحصنت داخل مبنى وإيقاعها بين قتيل وجريح، مؤكدة أن الاشتباكات لا تزال مستمرة مع القوات المتوغلة شرق منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.