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الشرطة بغزة تدعو للضغط على الاحتلال لوقف الاستهداف المتكرر لعناصرها

05 اغسطس 2024 . الساعة 19:57 بتوقيت القدس
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الشرطة بغزة تدعو للضغط على الاحتلال لوقف الاستهداف المتكرر لعناصرها
غزة/ فلسطين أون لاين

غزة/ فلسطين أون لاين:

دعت المديرية العامة للشرطة في قطاع غزة اليوم الاثنين، المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف استهدافه المباشر والمتكرر لعناصر الشرطة، باعتبارهم عناصر حماية مدنية، وقالت إن استهدافهم يعد "خرقاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

ونعت المديرية العامة للشرطة في بيان لها تسلمت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، خمسة من عناصرها في المحافظة الوسطى استشهدوا ظهر اليوم في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة كانوا يستقلونها أثناء القيام بواجبهم الشرطي في تقديم الخدمة للمواطنين.

وأضاف "يواصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق أبناء شعبنا، وكذلك استهدافه المباشر لمنتسبي جهاز الشرطة في إطار مساعيه لضرب الجبهة الداخلية ونشر الفوضى في قطاع غزة".

#غزة

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