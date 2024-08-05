حماس: تسليم الاحتلال الشهداء جثامين متحللة "جريمة ساديَّة" غير مسبوقة

غزة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن تسليم الاحتلال الإسرائيلي "المجرم"، اليوم الإثنين، لأكثر من 80 من جثامين الشهداء بحالة التحلُّل الكامل، ودون أي قدرة على تحديد هوياتهم، يعد جريمة سادية غير مسبوقة في التاريخ الإنساني.

وقالت الحركة في بيان لها، اليوم الاثنين، "إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين في غزة يبين "سادية الاحتلال ومستوى الجريمة غير المسبوقة في التاريخ الإنساني التي يرتكبها جيش الاحتلال النازي، بقتل المدنيين العزل في المستشفيات ومراكز الإيواء، واختطاف جثامينهم، ونبش قبور الشهداء والموتى ونقلها إلى مراكز الاحتلال".

وشدد حركة المقاومة، أن الانتهاكات البشعة، تأتي في إطار حرب الإبادة الوحشية ومحاولات حكومة الاحتلال الفاشي تدمير وإحباط سبل الحياة في قطاع غزة عبر جرائمها السادية المستمرة، ولتضاعِف من معاناة ذوي الشهداء والمفقودين الذي يسعون لمعرفة مصير أبنائهم المختطفين، أو دفن شهدائهم بشكل يليق بهم".

وطالبت حماس، المجتمع الدولي بموقف واضح يرفض ويستنكر ويعمل فورا على محاسبة قادة الاحتلال على هذه الممارسات اللا إنسانية "الشنيعة".

وانضمت قافلة جديدة من جثامين الشهداء للمقابر الجماعية بقطاع غزة، الإثنين 5 أغسطس/ آب بعد قرار سلطات الاحتلال تسليم 84 جثة كانت تحتجزها خلال الفترات السابقة.

وتُسلم سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثامين الشهداء المحتجزة، متحللة، مجهولة الهوية، أو معروفة مكان السرقة التي احتجزت منه.