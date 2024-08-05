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"في يوم استشهاد رفيقة دربه".. الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للقيادي عبد الجبار جرار

05 اغسطس 2024 . الساعة 17:18 بتوقيت القدس
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"في يوم استشهاد رفيقة دربه" .. الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للقيادي عبد الجبار جرار
غزة/ فلسطين أون لاين

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الاعتقال الإداري للقيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ عبد الجبار جرار من مدينة جنين.

وقال نجل جرار في تصريحات صحفية إنه "في يوم استشهاد رفيقة دربه وهو بعيد عنها، الاحتلال المجرم يجدد الاعتقال الإداري للوالد مدة 6 أشهر جديدة".

والقيادي عبد الجبار جرار، مواليد عام 1966 في قرية الجديدة بمحافظة جنين، متزوج ولديه ولدان وبنتان، يحمل شهادة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة الخليل، وعمل في مدارس جنين الحكومية وأحد أبرز رجالات الإصلاح فيها وشخصياتها الوحدوية.

وارتقت صباح الاثنين الجريحة والأسيرة المحررة وفاء جرار (50 عامًا) شهيدة، متأثرة بإصابتها الحرجة خلال اعتقالها من منزلها في شهر مايو/ أيار الماضي، والتي أدت لبتر ساقيها.

#الاحتلال #الضفة #الشهيدة وفاء جرار

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