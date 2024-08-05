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"واشْتبكنا مع قوة قوامها 9 جنود".. هذا ما أبلغه مجاهدو القسّام بعد عودتهم من محاور القتال بغزة

05 اغسطس 2024 . الساعة 14:53 بتوقيت القدس
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تُواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ304 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، " تمكّن مجاهدونا من الاشتباك بشكل مباشر مع قوة صهيونية راجلة قوامها 9 جنود من نقطة الصفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح شرق منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع".

واستهدفت كتائب القسّام جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" شرق منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

 وتمكّن مجاهدو القسّام من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد والآليات في قوة هندسية بمنطقة "زلاطة" وإيقاعهم بين قتيل وجريح شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وأعلنت القسّام أنها تمكّنت من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية تحصنت داخل مبنى وإيقاعها بين قتيل وجريح، مؤكدة أن الاشتباكات لا تزال مستمرة مع القوات المتوغلة شرق منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #استهداف جنود الاحتلال

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