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حدث أمني "صعب" في معارك رفح والإعلام العبري يؤكد: جنودنا أُصيبوا بجروح خطيرة!

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بالصور حدث أمني "صعب" في معارك رفح والإعلام العبري يؤكد: جنودنا أُصيبوا بجروح خطيرة!

05 اغسطس 2024 . الساعة 13:39 بتوقيت القدس
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رفح/ فلسطين أون لاين

كشفت وسائل الإعلام العبري، ظهر اليوم الإثنين، عن حدث أمني تعرّض له جنود الاحتلال في معارك مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد موقع حدشوت حموت العبري، بأن عددًا من الجنود أُصيبوا بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في رفح.

وذكر الموقع العبري أن 7 جنود من جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أُصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة في رفح، ووصفت حالة 4 منهم بالخطيرة، فيما أُصيب جنديان بجروح حرجة، وجندي آخر بجروح طفيفة.

وقال مصدر ميداني، إنه تم "تفجير عبوة أفراد في مجموعة جنود في منطقة الفراحين وهبوط طائرتين مروحيتين لنقل الجرحى والقتلى".

وتداولت مواقع عبرية، صورًا قالوا إنها لحظة نقل إصابات وجرحى من قطاع غزة بعد كمين للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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