الشهيدة الأسيرة وفاء جرار في سطور

غزة/ فلسطين أون لاين

وفاء نايف زهدي جرار (50 عامًا) من مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، وهي زوجة الأسير في سجون دولة الاحتلال عبد الجبار جرار (58 عامًا) والمعتقل إداريًا منذ فبراير/ شباط 2024.

ناشطة محلية مجتمعية ومنسقة رابطة أهالي شهداء وأسرى جنين، وأم لأربعة أبناء، كان اعتقالها لدى الاحتلال هو الأول والأخير.

نفذ الاحتلال عملية اعتقال وفاء جرار خلال عملية عسكرية على جنين ومخيمها في 21 مايو/ أيار الماضي، حيث داهم منزلها بالقوة وبطريقة همجية عنيفة، دمر معظم محتوياته، ونهب الأموال والمصاغ الذهبية التي كانت موجودة داخله، والتي لم تستردها عائلة جرار حتى الآن.

اعتقال وتنكيل

وثّقت كاميرات المراقبة اقتياد جرار وهي تمشي على قدميها بكامل عافيتها وصحتها، وإدخالها لآلية عسكرية "إسرائيلية" كانت متوقفة أمام منزلها.

كشفت تفاصيل حادثة الاعتقال عن إبقاء قوات الاحتلال الناشطة جرار على مدار 4 ساعات داخل الجيب العسكري الذي احتجزت فيه، ليُعلن لاحقًا عن إصابتها وبتر ساقيها بانفجار داخله ومن ثم نقلها لمستشفى العفولة بالداخل المحتل.

قررت سلطات الاحتلال بعد الحادثة الإفراج عن وفاء جرار تهربًا من مسؤوليته عن إصابتها وعلاجها، حيث خضعت لعملية جراحية في قدمها اليسرى، وبتر أجزاء كبيرة من ساقيها لأعلى الركبتين، وقد رقدت لاحقا في العناية المكثفة بمستشفى ابن سينا التخصصي في مدينة جنين.

متأثرة بالإصابة

ارتقت وفاء جرار، صباح الإثنين 5 أغسطس/ آب في مستشفى "ابن سينا" في جنين متأثرة بإصابتها التي تعرضت لها خلال عملية اعتقالها وقد نعى أبناء جرار والدتهم الشهيدة، وقال نجلها حذيفة في منشور على حسابه بفيس بوك: نزف إلى العلياء أيقونة الوفاء والعطاء والدتنا الحبيبة الصابرة المحتسب الأسيرة والجريحة والشهيدة وفاء جرّار “أم حذيفة” (50 عامًا) لتلتحق بركب الشهداء والقادة في معركة "طوفان الأقصى".

ويبلغ إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (9900)، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال نحو (3380).

وارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى (257)، منهم (20) أسيرًا ارتقوا منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهم ممن تم الإعلان عن هوياتهم.