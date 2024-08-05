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الاحتلال يُعزز قواته في مستوطنات شمال الضّفة الغربية وغور الأردن.. ما السبب؟

05 اغسطس 2024 . الساعة 10:21 بتوقيت القدس
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كشفت وسائل الإعلام العبري، صباح اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال عزّز قواته بعدة وحدات في مناطق شمال الضفة الغربية وغور الأردن.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن الجيش دفع بعدد من السرايا إلى المستوطنات على خط التماس مع الضفة بعد تحذيرات استخباراتية حول نوايا تنفيذ عمليات اقتحام لها على غرار 7 أكتوبر.

وادّعت الإذاعة أن جيش الاحتلال تلقى إنذارًا استخباريًا عن استعداد مجموعات فلسطينية لشن هجمات على عدة مستوطنات.

وفي وقت سابق، دعا عضو الكنيست من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف تسفي سوكوت المستوطنين الذين يرغبون في المشاركة في الدفاع عن مكان إقامتهم إلى تقديم طلبات لحمل الأسلحة من أجل إضافة "قوة رد كبيرة أخرى".

وهدد وزير المالية "الإسرائيلي" بتسلئيل سموتريتش بتحويل طولكرم إلى "خراب كما في قطاع غزة".

ونقلت القناة السابعة عن سموتريتش قوله إن "إسرائيل" يجب أن تخوض حربًا دفاعية في الضفة الغربية.

وكان وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" إستمار بن غفير أطلق نهاية العام الماضي حملة لتسليح مستوطنين، من بينهم المستوطنون في الضفة الغربية، بداعي توفير الحماية من الهجمات الفلسطينية.

#الحرب على غزة #الاستيطان بالضفة الغربية #طوفان الأقصى

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