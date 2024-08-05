الحرس الثوري الإيراني: الرد على اغتيال هنية سيكون "جديدًا ومفاجئًا"

طهران- فلسطين أون لاين

قال مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني حجة الإسلام طائب، إن الرد على اغتيال (إسرائيل) لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية سيكون "جديدا ومفاجئا".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن طائب قوله إن "العملية المصممة التي تهدف للثأر لدم الشهید إسماعيل هنية ستكون جديدة ومفاجئة".

وأضاف أن "السيناريو المصمم للانتقام لدم الشهيد هنية هو من السيناريوهات التي لا يمكن قراءتها".

وأشار إلى أن "الوضع الاجتماعي للكيان الصهيوني (إسرائيل) مضطرب لأنهم لا يعرفون ما هو السيناريو الإيراني، ولا أحد يستثمر في "إسرائيل" اقتصاديا، ورؤوس الأموال تغادر تلك المنطقة".

وفي يوليو/ تموز الماضي، كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، أن 46 ألف شركة إسرائيلية أغلقت أبوابها منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 60 ألف شركة بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضح المستشار بالحرس الثوري أن "(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو يريد تحويل هزيمته أمام حماس إلى حرب إقليمية، وإدخال أمريكا في الحرب".

وشدد على أن "عهد الهيمنة الأمريكية قد ولی، وسياساتها لا تشكل رادعاً".