الحية: سنُنهي مشاوراتنا لاختيار قائد جديد لحماس خلال أيام

الدوحة- فلسطين اون لاين

قال خليل الحية نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، إن الحركة ستنهي خلال أيام مشاوراتها لاختيار قائد جديد، خلفًا لرئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران، فجر الأربعاء.

وقال الحية في مجلس عزاء هنية بالعاصمة القطرية الدوحة، في كلمه نقلتها حماس عبر منصة "تليغرام". مساء أمس الأحد : "لا تقلقوا على حماس، فقد غادرنا قائد، ولكن الحركة تدار عبر مؤسساتنا، فلا فراغ باستشهاد القائد".

وتابع "نحن قيادة موحدة بفضل الله، نعقد اجتماعاتنا وندير أعمالنا بكل مسؤولية، وما هي إلا أيام وننهي مشاوراتنا لاختيار قائد جديد لهذه الحركة، ليمضي على طريق إسماعيل هنية، ويواصل على طريق الشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة، ويواصل على طريق الشهداء من شعبنا الفلسطيني".

وأكد الحية أن استشهاد القائد إسماعيل هنية أحيا الأمة من جديد وأعطى الشعب الفلسطيني ومقاومته روحًا جديدة وعزمًا جديدًا وقوة جديدة.

ووجّه الشكر للشعب القطري الشقيق قائلًا "نشكر الأمير الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ووزراءه وحكومته وكل القائمين ونقدر عاليًا هذه الترتيبات الكبيرة حتى يكون العزاء لائقًا بقطر وبالأمة وبإسماعيل هنية".

والأربعاء، أعلنت حماس وإيران اغتيال هنية، بغارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان.

وجاء اغتيال هنية بينما تشن (إسرائيل) بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.