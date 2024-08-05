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الاحتلال يواصل انتهاكاته في الضّفة الغربية ويشن حملة اعتقالات تعسُّفية

05 اغسطس 2024 . الساعة 08:55 بتوقيت القدس
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شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتقالات واعتداءات.

في نابلس، شهدت المدينة نابلس، الليلة الماضية وفجر اليوم، مواجهات واشتباكات عنيفة عقب اقتحام مستوطنين قبر يوسف تحت حراسة كبيرة من جيش الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبدالله السايح ومحمد الدبيك من البلدة القديمة، فيما اقتحمت مخيم بلاطة شرقي نابلس، واعتقلت الشاب عز الشخشير من منزله.

وأفادت مصادر صحفية بأن مقاومين أطلقوا الرصاص الحي وفجّروا عبوات محلية الصنع خلال اشتباكهم مع قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية للمدينة.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية حوسان غرب المدينة، وداهمت منازل المواطنين وعاثت فيها خرابًا.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال اعتقل عددًا من الشبان ، من بينهم: بلال حمامرة (19 عامًا)، وزيد حمامرة (22 عامًا)، ومروان زعول (21 عامًا)، وزكي زعول (21 عامًا)، ومحمد أبو يابس (21 عامًا).

في رام الله،  اعتقلت قوات الاحتلال ممثل الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت حمـزة جهاد عزيز حامـد من بلدة بيت دجن شرق نابلس، حيث جرى اعتقاله من سكنه في مدينة البيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية بيتين شرق رام الله، واعتقلت عددًا من الشبان عقب مداهمة منازلهم، عُرف من بينهم: الفتى زين هاشم زين الدين، وبلال إبراهيم قنديل، ووليد ناجح جرابعة ونجله براء.

في الخليل، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات خلال اقتحامها بلدة بيت كاحل شمال مدينة الخليل.

 

#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

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