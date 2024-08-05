غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 304 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، ومرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتّهجير ضدّ المدنيين بالقطاع.

وقالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و 71 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 39623 شهيدًا و91469 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في مدينة غزة وشمال القطاع، شنت طائرات الاحتلال غارة في محيط الشارع الثالث بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وقصفت مسجد الرضوان المُستهدف سابقًا.

واستشهد شاب في قصف مسيرة الاحتلال شارع المجمع الإسلامي في حي الصبرة بمدينة غزة.

في خان يونس، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق جنوب شرق مدينة خانيونس، فيما استهدف الطيران الحربي بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة.

في المحافظة الوسطى، أفادت مصادر صحفية بارتقاء 8 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف الاحتلال جيب تأمين مساعدات في منطقة المطاحن جنوبي دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتقى صياد فلسطيني برصاص زوارق حربية "إسرائيلية" قبالة شواطئ بحر مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة في محيط أبراج القسطل شرق دير البلح، وأرض أبو غولة بمخيم النصيرات.