استشهاد الجريحة والأسيرة المحررة وفاء جرار من جنين

جنين/ فلسطين أون لاين

استشهدت الجريحة والأسيرة المحررة وفاء جرار (50 عامًا) اليوم الاثنين، متأثرة بإصابتها الحرجة جرّاء بتر الاحتلال لقدميها خلال اعتقالها من منزلها في شهر مايو/ أيار الماضي.

وقالت عائلة جرار، "نزف إلى العلياء أيقونة الوفاء والعطاء والدتنا الحبيبة الصابرة المحتسب الأسيرة والجريحة والشهيدة وفاء نايف زهدي جرّار "أم حذيفة" (50 عاماً) لتلتحق بركب الشهداء والقادة في معركة طـوفان الأقصى".

وأشارت العائلة إلى أن استشهاد جرار جاء "بعد أكثر من شهرين على إصابتها وبتر قدميها الاثنتين، أثناء قيام جيش الإحتلال باعتقالها من المنزل في حي المراح بمدينة جنين بتاريخ 21-05-2024".

وفي مايو/ أيار الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة وفاء جرار من جنين، بعد اقتحام منزلها خلال عملية عسكرية وأعلن عن إصابتها لاحقًا.

وبعد أيام، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسيرة جرار، بعد إجراء عملية بتر لقدميها.

ووفقًا لعائلتها، قرر الاحتلال تسليم الأسيرة إلى "الارتباط الفلسطيني" رغم حالتها الصحية الحرجة، ثم نقلت إلى مستشفى ابن سينا لمواصلة العلاج.

وأكد نجلها حذيفة أن سلطات الاحتلال بهذا الأسلوب قررت اغتيال والدته، لًافتا إلى أن العائلة رفضت استلامها حتى تتم معالجتها، لكن الاحتلال يحاول التنصل من مسؤولياته متناسيا أنه السبب بما جرى معها بعد اعتقالها.

والشهيدة وفاء زوجة الأسير عبد الجبار جرار (58 عامًا) من جنين، والمعتقل إداريا منذ فبراير/شباط 2024.

وتعقيبًا على الإفراج عن وفاء، قالت حركة حماس في بيان إن إسرائيل "تتنصل مما تعرضت له الأسيرة أثناء اعتقالها وإصابتها إصابة خطيرة بترت على إثرها أطرافها السفلية، وتهرب الاحتلال من علاجها، وهو ما يشكل جريمة مركبة يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها".



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