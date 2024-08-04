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تقرير: 9900 أسير من الضفة الغربية في سجون الاحتلال

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بينهم 250 طفلًا

تقرير: 9900 أسير من الضفة الغربية في سجون الاحتلال

04 اغسطس 2024 . الساعة 14:22 بتوقيت القدس
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رام الله- فلسطين أون لاين:

أفاد نادي الأسير بأن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ نحو (9900) حتى بداية شهر آب/ أغسطس 2024، وهذا المعطى لا يشمل كافة المعتقلين من غزة، وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

وأوضح نادي الأسير في تقرير صدر، اليوم الأحد، أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ (3432)، وعدد الأسيرات في سجون الاحتلال (86) أسيرة فقط في سجن (الدامون)، من بينهم سيدة حامل وهي جهاد دار نخلة، ومن بين الأسيرات (23) أسيرة معتقلات إداريا، وقد تكون هناك أسيرات من غزة في المعسكرات التابعة للاحتلال، ولا توجد معطيات واضحة عن أعدادهن.

وأشار إلى أن عدد الأطفال المعتقلين لا يقل عن (250) طفلا.

وأوضحت أن عدد معتقلي غزة الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال (1584)، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة المعتقلين وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

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#الأسرى #الضفة الغربية

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