مجزرتان بغزَّة خلال يوم.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 39583 شهيدًا

غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، وصول 33 شهيدًا و118 مصابًا لمستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 303 على قطاع غزة، اليوم الأحد، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت لارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39583 شهيدًا و91398 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت أن أعدادًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.