فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تقرير: 9900 أسير من الضفة الغربية في سجون الاحتلال

"وحوش مسعورة، تلذذوا بجوعنا وصراخنا".. معتقلو غزة في عوفر فريسة للمرض ورهينة للتعذيب

"ظهر مشبوحًا أمام السياج".. صاحب الصورة الشهيرة بمعتقل "سديه تيمان" يروي أهوال رحلة الموت والاعتقال

رئيس البرلمان الإيراني يتوعد (إسرائيل) بـ"رد رادع"

مؤشر بورصة "تل أبيب" الرئيس يتراجع إلى "قاع أبريل 2024"

مجزرتان بغزَّة خلال يوم.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 39583 شهيدًا

غزَّة تعرِّي برامج التَّجسُّس الإسرائيليَّة

شبير خرج من تحت القصف في غزة .. وانتقل لأحد الدوريات العربية

رشقات صاروخية من غزّة على "عسقلان" وبلدية الاحتلال تعلن فتح الملاجئ العامة

حماس تنعى منفذ عملية "حولون" البطوليَّة وتؤكد: الجرائم المتواصلة لن تبقى دون عقاب

شبير خرج من تحت القصف في غزة .. وانتقل لأحد الدوريات العربية

04 اغسطس 2024 . الساعة 13:14 بتوقيت القدس
...
photo_2024-08-04_11-07-24 (2).jpg
طرابلس/ فلسطين أون لاين:

تواصل انتقال اللاعبين الفلسطينين من قطاع غزة للدوري الليبي، حيث بات محمد شبير اخر المنضمين بعدما وقع على كشوفات نادي التعاون أحد أندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، قادما من ناديه الأهلي الفلسطيني.

وسبق شبير انتقال اللاعبين طارق أبو غنيمة وتوفيق البيك ويحيى السباخي وإبراهيم أبو عمير، وينتظر أكثر من لاعب من غزة الانتقال للدوري الليبي، بعدما أصبحت الوجهة المنتظرة لهم في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة، وتوقف النشاط الرياضي في فلسطين.

وغادر شبير قطاع غزة قبل إغلاق معبر رفح البري في مايو الماضي، ومكث لفترة قصيرة في جمهورية مصر العربية، قبل التوجه للجمهورية الليبية والانتقال لناديه الجديد، بناء على ترشيح أحد وكلاء اللاعبين.

وتعتبر هذه التجربة الأولى للمهاجم شبير خارج غزة، حيث كان يتربع على عرش صدارة هدافي الدوري الممتاز، قبل أن تتوقف المسابقة، بسبب العدوان الصهيوني المتواصل منذ أكثر من 9 أشهر.

وكان يقطن شبير في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، واضطر للنزوح لجنوب القطاع كغيره من الآلاف متخطيا حاجز "نتساريم"، وهرب من قصف الطائرات ومدافع الدبابات بحثا عن وجهة جديدة، في ظل عدم وجود أفق، وتوقف النشاط والبطولات الرياضية.

تويتر تويتر
#رياضة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة