شبير خرج من تحت القصف في غزة .. وانتقل لأحد الدوريات العربية

طرابلس/ فلسطين أون لاين:

تواصل انتقال اللاعبين الفلسطينين من قطاع غزة للدوري الليبي، حيث بات محمد شبير اخر المنضمين بعدما وقع على كشوفات نادي التعاون أحد أندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، قادما من ناديه الأهلي الفلسطيني.

وسبق شبير انتقال اللاعبين طارق أبو غنيمة وتوفيق البيك ويحيى السباخي وإبراهيم أبو عمير، وينتظر أكثر من لاعب من غزة الانتقال للدوري الليبي، بعدما أصبحت الوجهة المنتظرة لهم في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة، وتوقف النشاط الرياضي في فلسطين.

وغادر شبير قطاع غزة قبل إغلاق معبر رفح البري في مايو الماضي، ومكث لفترة قصيرة في جمهورية مصر العربية، قبل التوجه للجمهورية الليبية والانتقال لناديه الجديد، بناء على ترشيح أحد وكلاء اللاعبين.

وتعتبر هذه التجربة الأولى للمهاجم شبير خارج غزة، حيث كان يتربع على عرش صدارة هدافي الدوري الممتاز، قبل أن تتوقف المسابقة، بسبب العدوان الصهيوني المتواصل منذ أكثر من 9 أشهر.

وكان يقطن شبير في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، واضطر للنزوح لجنوب القطاع كغيره من الآلاف متخطيا حاجز "نتساريم"، وهرب من قصف الطائرات ومدافع الدبابات بحثا عن وجهة جديدة، في ظل عدم وجود أفق، وتوقف النشاط والبطولات الرياضية.