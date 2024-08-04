حرائق وفتح ملاجئ.. المقاومة تقصف مستوطنات "أسدود" برشقة صاروخية من قطاع غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة رشقة صاروخية كبيرة في اتجاه مدينة "عسقلان "ومحيطها في جنوبي فلسطين المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ الرشقة الصاروخية الكبيرة تجاه مستوطنات غلاف غزّة أُطلقت من أكثر من مكان في القطاع.

وقالت هيئة البث العبرية، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صواريخ من غزة تجاه منطقة غان يافني شرق أشدود ومحيطها منذ 7 أشهر.

وذكرت مصادر عبرية، اندلاع حريق كبير في منطقة "بالماخيم" عقب القصف الصاروخي من قطاع غزة.

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بسقوط صاروخ عقب دوي صفارات الإنذار قرب أسدود جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جهتها، أكدت القناة الـ12 العبرية، أن بلدية أسدود قررت فتح الملاجئ العامة.

يتبع..