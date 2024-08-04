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خاص بلدية غزة: تكدس النفايات وتسرب الصرف الصحي يزيد من انتشار الأمراض والأوبئة

04 اغسطس 2024 . الساعة 11:38 بتوقيت القدس
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بلدية غزة: تكدس النفايات وتسرب الصرف الصحي يزيد من انتشار الأمراض والأوبئة
غزة/ فلسطين أون لاين

أكدت بلدية غزة أن استمرار أزمة تكدس كميات كبيرة من النفايات وتسرب المياه العادمة في شوارع المدينة، بالإضافة إلى عدم توفر كميات كافية من المياه، يزيد مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة ويهدد بتفاقم الأزمات الصحية والبيئية في المدينة.

وأوضحت البلدية في بيان مكتوب، الأحد، أن تفاقم الكارثة الصحية والبيئة في غزة وتكدس نحو 100 ألف طن من النفايات في مدينة غزة وحدها، إضافة إلى قلة كمية المياه التي تصل للمواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة واستمرار العدوان منذ 10 شهور، أوجد بيئة خصبة لانتشار أمراض مختلفة ومعدية.

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وتشير البلدية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي دمر منذ بدء العدوان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نحو 126 آلية من مختلف الأحجام، ودمر 60 بئرًا في عدة مناطق، بالإضافة إلى تدمير المنشآت الصحية والمرافق الخدماتية المختلفة، وجرف واقتلع نحو 60 ألف شجرة في معظم مناطق المدينة.

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وطالبت بلدية غزة المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بسرعة التدخل وإنقاذ الأوضاع الإنسانية والمساعدة في توفير الآليات وقطع الغيار والوقود بكميات كافية ومعالجة الكارثة والتخفيف منها لمنع تفاقم الكارثة الصحية ووقف تزايد انتشار الأمراض المختلفة.

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#غزة #تصريح صحفي

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