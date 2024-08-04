حماس تنعى منفذ عملية "حولون" البطوليَّة وتؤكد: الجرائم المتواصلة لن تبقى دون عقاب

غزة/ فلسطين أون لاين

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، صباح اليوم الأحد، الشهيد البطل عمار رزق عودة منفذ عملية حولون البطولية، مؤكدة أن العملية رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال المتواصلة.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن عملية الطعن البطولية في منطقة حولون وسط "تل أبيب"؛ هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال الفاشي المستمرة بحقّ شعبنا الفلسطيني، من حرب إبادةٍ وحشية في قطاع غزة ضد المدنيين العزل، وانتهاكات متصاعدة وخطيرة في الضفة الغربية، وخطوات إجرامية حمقاء من حكومة المتطرفين الصهاينة، وإيغالها في دماء شعبنا وقياداته ورموزه عبر الاغتيال الجبان والخسيس لقائد الحركة الشهيد إسماعيل هنية.

ودعت الحركة، جماهير شعبنا وشبابنا الثائر في الضفة والقدس، إلى مواصلة وتصعيد الانتفاض في وجه جيش الاحتلال ومستوطنيه الفاشيين، في كل مكان من أرضنا الفلسطينية.

وشدد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن هذه الجرائم المتواصلة، والانتهاكات الفاضحة للقوانين الدولية التي تُرتَكَب أمام سمع وبصر العالم؛ لن تبقى دون عقاب، وسيواصل شعبنا الفلسطيني طريق المقاومة والتصدي للعدوان، وسيجد شبابنا الثائر طريقَه لإيلام هذا العدو المتغطرس، وتدفيعه ثمن جرائمه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، على طريق كسر هذا الاحتلال واستعادة حقوقنا وتقرير مصيرنا.

وصباح اليوم، قتل مستوطنين اثنين وأصيب 4 بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، اليوم الأحد، وذلك جراء عملية طعن نفذت في مدينة حولون قرب "تل أبيب" وسط فلسطين المحتلة، بينما تم إطلاق النار على المنفذ وإصابته.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر عبرية، مقتل مستوطنة وإصابة حرجة لآخر، ومصابان بحالة خطيرة وآخر بجروح متوسطة ليكون إجمالي الحدث قتيلة و4 إصابات، قبل أن يعلن عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى مستوطنين اثنين.

وبحسب التحقيقات الأولية، زعمت شرطة الاحتلال أن منفذ عملية الطعن في حولون، فلسطيني من سكان منقطة سلفيت في الضفة الغربية، وقد يكون هنالك منفذ آخر ما زال في المكان.

من جهتها، قالت لجان المقاومة في بيان مقتضب إن "عملية "حولون" هي رد عملي على جرائم العدو والإبادة الجماعية وعمليات القتل اليومي لأبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة"، بحسب ما جاء في البيان.