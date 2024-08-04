خلال أشهر القتال الطويلة.. صحيفة عبرية تكشف: 10 آلاف جندي قتلوا أو جرحوا في غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن ما لا يقل عن 10 آلاف جندي إسرائيلي قتلوا أو جرحوا خلال أشهر القتال الطويلة في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن حوالي ألف جندي ينضم كل شهر إلى قسم إعادة التأهيل في وزارة الحرب بحسب بيانات القسم.

ويذكر، أن أكثر من 690 جندياً وضابطاً إسرائيلياً قتلوا منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، في الوقت الذي يواجه فيه جيش الاحتلال اتهامات داخلية بإخفاء الأعداد الحقيقية لخسائره البشرية والتي تزيد عن ذلك بكثير.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، المتوغلة في مختلف محاور مدينة رفح، جنوبي قطاع غزّة، وشرقي مدينة خان يونس، ومحور "نتساريم"، وتصطاد جنوده وآلياته.

ويوم أمس، بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من عملية قنص أحد الجنود الإسرائيليين شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وبحسب المشاهد، جرت عملية القنص التي تمت ببندقية الغول القسامية اليوم السبت قرب المقبرة الشرقية في المدينة الحدودية مع مصر.

وأهدى القناص القسامي العملية إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي اغتيل فجر الأربعاء الماضي في العاصمة الإيرانية طهران، حيث اتهمت الحركة إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال.

وأظهرت اللقطات جنديا إسرائيليا يعتلي إحدى الدبابات واقفا، قبل أن يتم قنصه بصورة مباشرة وسقوطه أرضا داخل الدبابة في حين فشلت محاولة رفيقه في انتشاله.