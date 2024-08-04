غزة/ فلسطين أون لاين

مقتل مستوطنين اثنين وأصيب 4 بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، اليوم الأحد، وذلك جراء عملية طعن نفذت في مدينة حولون قرب "تل أبيب" وسط فلسطين المحتلة، بينما تم إطلاق النار على المنفذ وإصابته.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر عبرية، مقتل مستوطنة وإصابة حرجة لآخر، ومصابان بحالة خطيرة وآخر بجروح متوسطة ليكون إجمالي الحدث قتيلة و4 إصابات، قبل أن يعلن عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى مستوطنين اثنين.

وبحسب التحقيقات الأولية، زعمت شرطة الاحتلال أن منفذ عملية الطعن في حولون، فلسطيني من سكان منقطة سلفيت في الضفة الغربية، وقد يكون هنالك منفذ آخر ما زال في المكان.

من جهتها، قالت لجان المقاومة في بيان مقتضب إن "عملية "حولون" هي رد عملي على جرائم العدو والإبادة الجماعية وعمليات القتل اليومي لأبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة"، بحسب ما جاء في البيان.