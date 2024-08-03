عضو الأمانة لفلسطينيي الخارج لـ "فلسطين أون لاين": مظاهرات حاشدة بالأردن نصرة لغزة والأسرى

عمان_ غزة/ نور الدين جبر:

أعلن عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في الأردن حلمي البلبيسي، عن انطلاق مظاهرات حاشدة في أماكن متعددة وقرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان مساء اليوم.

وأوضح البلبيسي خلال اتصال هاتفي مع " فلسطين أون لاين"، أن المظاهرات الجماهيرية ستنطلق عند الساعة الثامنة مساءً نصرة للقدس والأسرى وقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية من الاحتلال الإسرائيلي للشهر العاشر على التوالي.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد اسماعيل هنية، دعا قبل استشهاده بعدة أيام إلى اعتبار يوم الثالث من اغسطس/آب يوما وطنيا عالميا لنصرة غزَّة والأسرى وحراكاً متواصلا حتى تتوقف حرب الإبادة الجماعية ضد أسرانا وشعبنا الفلسطيني.

كما دعا للمشاركة الفاعلة والحاشدة في هذا اليوم الوطني والعالمي دفاعاً عن أسرانا وأهلنا في قطاع غزَّة، وفضحاً لجرائم الاحتلال الوحشية ضدّهم، ونصرة.

وبين البلبيسي أنه جرى التواصل مع كل النقابات والاتحادات والشخصيات الوازنة من أجل المشاركة في المظاهرات التي سنتطلق مساء اليوم في أماكن متعددة ابرزها مكاتب الأمم المتحدة، مشيرا إلى انطلاق حراكات جماهيرية على مستوى العالم نصرة لغزة.

وقال البلبيسي: "نطمح أن يكون اليوم مميزًا وأن يكون علامة فارقة في نضال شعبنا خارج فلسطين، وأن يحرك الضمائر عند الحكومات العربية التي تشاهد ما يحدث في غزة أما شامتة أو داعمة للعدو".

وشدد على أن "العدوان الوحشي الذي يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون دليل على أن هذا العدو ارهابي نازي".

شخصية عظيمة

ووصف البلبيسي "هنية" بأنه شخصية عظيمة وفريد من نوعه، كونه يتمتع باحترام وابتسامة دائمة مع كل أبناء الشعب الفلسطيني، كما أنه يحظى بعلاقات عربية رائعة.

وأضاف أن شخصية "هنية" مقبولة وذات ابتساطة ووسطي في أحكامه ولكن دون التنازل عن الثوابت الوطنية وتقديم المقاومة بشكل مقبول، لافتا إلى انه أعاد ترتيب العلاقة مع المقاومة الاسلامية في لبنان وسوريا والعالم العربي كله.

وعدّ اغتيال هنية "جريمة نكراء" تستوجب الرد والعقاب لمرتكبيها.