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في صورة .. حماس تنشر تفاصيل من الرحلة الأخيرة لـ "شهيّد الأمة" إسماعيل هنية

03 اغسطس 2024 . الساعة 18:58 بتوقيت القدس
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في صورة .. حماس تنشر تفاصيل من الرحلة الأخيرة لـ "شهيد الأمة" إسماعيل هنية
غزة/ فلسطين أون لاين

نشرت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم السبت، تفاصيل تتعلق بالرحلة الأخيرة لرئيس مكتبها السياسي الشهيد إسماعيل هنية أثناء توجهه إلى العاصمة الإيرانية طهران، قبيل اغتياله الأربعاء الماضي.

وذكرت حماس التفاصيل بعنوان: "الرحلة الأخيرة لشهيد الأمة"، موضحة أنه "في رحلته الأخيرة، الشهيد القائد إسماعيل هنية جلس في الطائرة، والمصحف بيده، وعينه على الآية رقم 74 من سورة النساء: ۞ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۞".

وتابعت: "رسالة ربانية… سبحان الله العظيم"، مؤكدة أنه "في تلك اللحظات كان يودع الدنيا وهو في حالة عبادة وخشوع، معلنًا تمسكه بالآخرة على الدنيا، وتأكيدًا لطريق الجهاد الذي اختاره بصدق وإيمان.. نسأل الله أن يتقبله شهيدًا، وأن يرفع درجته في عليين".

وأظهرت صورة نشرتها حركة حماس الشهيد إسماعيل هنية وهو يجلس في الطائرة ويمسك المصحف.

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#غزة #اسماعيل هنية #شهيد الأمة

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