حماس تنعى شهداء طولكرم وتدعو لتصعيد الاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه

غزة/ فلسطين أون لاين

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الشهداء التسعة الذين ارتقوا اليوم السبت، في عمليتي اغتيال إسرائيليتين بمدينة طولكرم.

وقالت الحركة، في بيانٍ صحافي، "تزف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية ثلة من المجاهدين الأبطال الذين ارتقوا في عمليتي اغتيال صهيونية جبانة اليوم السبت في طولكرم شمال الضفة المحتلة"، وهم:

الشهيد القسامي القائد هيثم نور الدين بلبيدي

الشهيد القسامي جمال إبراهيم أبو هنية

الشهيد القسامي علي خليل أبو بكر

الشهيد المجاهد عبد الجبار الصباغ

الشهيد المجاهد أحمد إبراهيم محاجنة

الشهيد المجاهد مؤمن كمال قرعاوي

الشهيد المجاهد مؤمن مشارقة

الشهيد المجاهد ثائر حميدي

الشهيد المجاهد يزن صامد أبو دغيش

وأكدت، أن هذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الإرهاب الصهيونية في الضفة المحتلة، وعمليات الاغتيال الجبانة، لن تفتّ في عضد شعبنا الفلسطيني أو توهن عزيمته، أو توقف مسيرة المقاومة المتصاعدة في الضفة، بل إنها ستشكِّل وقوداً لاستمرار هذه المسيرة المباركة، التي لن تتوقّف إلا بكنس المحتلين وقطعان المستوطنين عن أرضنا.

ودعت الحركة، أبطال الضفة وشبابها الثائر لتصعيد الاشتباك مع العدو ومستوطنيه في كافة المحاور، وتدفيع حكومة المتطرفين الصهاينة ثمن جرائمها بحقّ شعبنا الفلسطيني، والاستمرار في طريق المقاومة والتصدّي للعدوان النازي، حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا.

واستشهد، مساء اليوم السبت، أربعة شبان فلسطينيين، جراء قصف ثان لقوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفهم في الطريق الواصل بين بلدة بلعا وضاحية اكتابا شرقي طولكرم؛ ليرتفع عدد الشهداء خلال اليوم إلى 9.

والشهداء التسعة هم: هيثم نور الدين بلبيدي، جمال إبراهيم أبو هنية، علي خليل أبو بكر، عبد الجبار الصباغ، أحمد إبراهيم محاجنة، مؤمن كمال قرعاوي، مؤمن مشارقة، ثائر حميدي، يزن صامد أبو دغيش.

وسبق ذلك الاغتيال، أن قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت، قبل ظهر اليوم السبت، مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، حيث تشارك في عملية الاقتحام لإحداث تدمير في المخيم وحدة "دوفدوفان" وقوى "حرس الحدود".

وفي صباح اليوم السبت، استشهد 5 شبان فلسطينيين إثر استهدافهم بصاروخ عبر غارة جوية نفذها الاحتلال على سيارة كانت تقلهم قرب بلدة زيتا شمالي طولكرم.