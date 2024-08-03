الاحتلال يرتكب مجزرة "داميَّة" بقصف مدرسة للنازحين بحي الشيخ رضوان بغزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

ارتكب جيش الاحتلال، اليوم السبت، مجزرة جديدة "مروَّعة" بقصفه مدرسة تُؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني، 10 شهداء ارتقوا وأصيب عدد من المواطنين المدنيين، بفعل قصف إسرائيلي استهدف مدرسة حمامة، بمحيط النادي الأهلي شمال غربي مدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى "المعمداني" في مدينة غزة: "وصلنا عدد من الشهداء والجرحى بينهم أطفال جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة حمامة".

وأوضحت مصادر محلية، أن طيران الاحتلال الحربي قصف مدرسة مأهولة بالنازحين في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، ما تسبب باستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين.

ولفتت إلى، أن قوات الاحتلال طالبت المواطنين بإخلاء المدرسة المستهدفة، بعد استهدافها المرة الأولى، والمنازل المحيطة، تمهيدًا لقصفها مرة ثانية. منوهة إلى أن المدرسة تقع في منطقة سوق وتضم آلاف النازحين.

في حين أوضح شهود عيان للأناضول أن القصف دمر عددا من الصفوف الدراسية في تلك المدرسة المكتظة بالنازحين الفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي مطلق حربا على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل "تل أبيب" الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

يتبع..