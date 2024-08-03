بيان حمل الرقم (3).. "الثوري الإيراني" يعلن نتائج التحقيقات في اغتيال القائد إسماعيل هنية

غزة/ فلسطين أون لاين

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، تفاصيل إضافية حول نتائج التحقيقات والسلاح المستخدم في جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد اسماعيل هنية في العاصمة طهران فجر الأربعاء الماضي.

وقال الحرس الثوري، في بيان حمل الرقم (3) بشأن اغتيال القائد هنية، إن التحقيقات أظهرت أن عملية الاغتيال تمت عبر إطلاق مقذوف قصير المدى برأس حربي زنة نحو 7 كيلوغرامات، مصحوباً بانفجار قوي، من خارج منطقة سكن الضيوف.

وأشار الحرس الثوري الإيراني، إلى أنَّ "الكيان الصهيوني" صمم هذا الإجراء ونفذه بدعم من الحكومة الأمريكية.

وشدد على، أن إسرائيل ستتلقى الرد على هذه الجريمة، بـ"العقاب الشديد" في الزمان والمكان والكيفية المناسبة.

وكان ممثل حركة حماس في إيران خالد القدومي، رجّح أن تكون عملية اغتيال هنية في طهران، قد نُفِّذت بصاروخ أو مقذوف من الخارج ضرب مكان إقامته.

ويأتي إعلان الحرس الثوري، بعدما تحدثت تقارير صحفية أمريكية وبريطانية نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الاغتيال جرى عبر زرع قنبلة بغرفة هنية.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين قولهم، إن "أكثر من 20 شخصًا اعتقلوا على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران".

وأوضح المسؤولون أن من بين المعتقلين ضباط استخبارات ومسؤولين عسكريين وموظفين بهيئة دار الضيافة.

كما نقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤول بالحرس الثوري الإيراني، قوله إنه "تم تعديل بروتوكولات الأمن لكبار المسؤولين خلال اليومين الماضيين.

ولم يصدر عن السلطات الإيرانية الرسمية تعقيباً رسم حول تلك الاعتقالات.

واستشهد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ومرافقه وسيم أبو شعبان، في عملية اغتيال استهدفته في مقر تواجده بالعاصمة الإيرانية طهران فجر يوم الأربعاء الماضي، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وأمر المدعي العام الإيراني، في أعقاب الجريمة، بتعيين فريق خاص للتحقيق في مختلف زوايا حادث الاغتيال.