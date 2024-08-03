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محدث بالفيديو والصور للمرة الثانية خلال اليوم.. طيران الاحتلال يقصف موقعًا في طولكرم

03 اغسطس 2024 . الساعة 13:15 بتوقيت القدس
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طولكرم / فلسطين أون لاين

ارتقى 9 شهداء، اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال مركبتين في جريمتين منفصلتين في طولكرم.

وقالت مصادر صحفية، إن الاحتلال يحتجز جثامين 4 شهداء اغتالهم ظهر اليوم، بقصف مركبتهم في طولكرم.

وذكرت المصادر، أن طيران الاحتلال المسير استهدف موقعًا بين بلدة بلعا وضاحية إكتابا في طولكرم. 

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة القصف بين ضاحية إكتابا وبلدة بلعا بطولكرم.

وانتشرت قوات راجلة من جيش الاحتلال بمحيط موقع القصف بين بلدة بلعا وضاحية إكتابا بطولكرم، فيما نشر الاحتلال قناصة في بناية سكنية.

وهرعت مركبة إسعاف إلى موقع القصف بين بلدة بلعا وضاحية إكتابا بطولكرم، بعد سماع دوي انفجار في المنطقة.

وقالت كتائب شهداء الأقصى - طولكرم، "نخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم طولكرم بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة".

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم في بلاغ عسكري، أن "مقاتليها يتصدون لقوات العدو المقتحمة في محاور القتال في مخيم طولكرم ويستهدفون قوات الاحتلال بزخات كثيفة من الرصاص".

وأعلن جيش الاحتلال في بيان له عن استهداف طيرانه مجموعة من المقاومين المسلحين، في طولكرم ،بعد ساعات من قصف مركبة أدى إلى استشهاد خمسة مقاومين من المدينة.

وصباح اليوم السبت، ارتقى خمسة شهداء بقصف طائرة تابعة للاحتلال "الإسرائيلي" مركبةً بصاروخين، على الطريق الوصلة بين بلدتي عتيل وزيتا شمال طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال مكان الاستهداف ومنعت طواقم الإسعاف من الاقتراب من المكان واعتدت عليهم، لتنسحب من المكان بعد معاينتها المركبة وجثامين الشهداء.

وتمكنت الطواقم الطبية من نقل الجثث المتفحمة والمتقطعة إلى إشلاء إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت في مدينة طولكرم.
 

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #القصف على طولكرم

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