"عقب شركات ألمانية وأمريكية".. الخطوط الجوية اليونانية تلغي جميع رحلاتها إلى "إسرائيل" وبيروت

أعلنت شركة الخطوط الجوية اليونانية، أمس الجمعة، إلغاء جميع رحلاتها إلى "إسرائيل" وبيروت لأسباب أمنية.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه "نظرًا للتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، تم تعليق جميع رحلاتها إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب حتى 6 أغسطس/آب الجاري، وإلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت حتى 8 أغسطس.

وأضحت أن المسافرين الذين ألغيت رحلاتهم بإمكانهم تغيير حجوزاتهم أو طلب استرداد أموالهم.

وتزامن هذا الإعلان مع قرارات مماثلة من شركات طيران دولية أخرى بتعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب، خشية ردود فعل متوقعة من "حزب الله" وإيران بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في "حزب الله" فؤاد شكر في بيروت.

ومن بين الشركات التي علقت رحلاتها: "لوفتهانزا" الألمانية، و"يونايتد" و"دلتا" الأمريكيتان، و"بريتش أيرويز" البريطانية، و"لوت" البولندية، و"فلاي دبي" الإماراتية.

وقالت القناة 12 العبرية، إن "وكالة الاستخبارات اليونانية رفعت درجة التأهب خشية استهداف مواقع إسرائيلية ويهودية في الدولة بعد اغتيال هنية".

وأشارت القناة العبرية إلى أن وكالات غربية استخباراتية أبلغت اليونان من خطر عمليات في المدى الفوري.

ويوم الخميس، أوقفت شركتا "دلتا" و"يونايتد" الأمريكيتان و"لوفتهانزا" الألمانية رحلاتها إلى تل أبيب.

وقال متحدث باسم شركة لوفتهانزا لموقع المونيتور، إن رحلات الركاب والشحن إلى تل أبيب "ستتوقف مؤقتاً" اعتباراً من مساء الخميس وحتى 8 أغسطس.

ومددت شركة الطيران الألمانية إلغاء رحلاتها إلى بيروت حتى 12 أغسطس. وأشار المتحدث إلى أن "التطورات الحالية" وراء هذه الخطوة.

وبدوره قال متحدث باسم شركة يونايتد إيرلاين لموقع المونيتور: "لقد أوقفنا خدماتنا اليومية في تل أبيب لأسباب أمنية، في حين نقوم بتقييم خطواتنا التالية. نواصل مراقبة الوضع من كثب، وسنتخذ القرارات بشأن استئناف الخدمة مع التركيز على سلامة عملائنا وأطقمنا".