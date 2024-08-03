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مسؤولون بريطانيون يجمّدون تجديد تراخيص لتصدير السّلاح لـ(إسرائيل)

03 اغسطس 2024 . الساعة 12:12 بتوقيت القدس
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قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم السبت، إن مسؤولين وموظفين عموميين في بريطانيا جمدوا طلبات تجديد تراخيص لتصدير الأسلحة إلى (إسرائيل).

ويضغط نواب حزب العمال على الحكومة البريطانية للقيام بإعلان عن حظر شامل على تصدير الأسلحة، في حين يفضل الوزراء تعليق تراخيص تصدير أسلحة محددة يمكن ربطها بالجرائم المشتبه بها في غزة.

وتعد صادرات الأسلحة البريطانية إلى (إسرائيل) متواضعة نسبيا مقارنة بالولايات المتحدة، إذ بلغت قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لـ(إسرائيل) 18.2 مليون جنيه إسترليني فقط العام الماضي.

وتشكل قضية مبيعات الأسلحة واحدة من عدة نقاط توتر محتملة في العلاقات بين بريطانيا و(إسرائيل)، والتي شهدت توترا منذ تولي حزب العمال الحكم.

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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