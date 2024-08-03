مصادر عبرية تكشف: لهذه الأسباب.. نتنياهو لم يستطعْ إقالة غالانت "كما خطّط" طويلًا!

كشفت هيئة البث "الإسرائيلية"، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كان ينوي إقالة وزير الحرب يوآف غالانت بعد العودة من واشنطن.

وأشارت الهيئة نقلًأ عن مصادر، أن الاغتيالات في بيروت وطهران عرقلت اتخاذ القرار وأخرت خطته.

وقالت، إن "نتنياهو يدرس أيضًا إقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.

وذكرت المصادر للهيئة، أن هدف نتنياهو من الإقالات هو إتاحة المجال لشخصيات أخرى في المستوى العسكري والأمني تخدم أجندته.

وفي أواخر تموز/ يوليو الماضي، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن " نتنياهو يفكّر في غالانت، لكنه لا يجرؤ على اتخاذ هذه الخطوة خوفًا من اندلاع مزيد من الاحتجاجات".

وكشفت الصحيفة العبرية، أن نتنياهو أجرى مؤخرًا مشاورات سرية تبحث إقالة الوزير غالانت من الحكومة.

اتهم غالانت رئيس الوزراء نتنياهو بزيادة الصعوبات أمام التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، رغم أن شروطه قد "نضجت".

وفي محادثات مغلقة سابقة، قال غالانت إنه "إذا لم يتم التوقيع على اتفاق خلال الأسبوعين المقبلين، فإن مصير الأسرى بغزة محسوم"،

وأشار غالانت إلى أن نتنياهو يزيد الصعوبات حتى لا يخسر عضوي الائتلاف (الحكومي) إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذين يهددان بإسقاط الحكومة في حال إبرام اتفاق.

من جهته، نقل موقع "والا" عن مصادر أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي قال، خلال اجتماع دعا إليه نتنياهو، إنه يجب التوصل إلى صفقة تبادل الآن.

وتصاعدت في الأسابيع الأخيرة حدة الخلافات وتبادل الاتهامات بين رئيس الوزراء وقادة المنظومة الأمنية "الإسرائيلية" حول صفقة تبادل الأسرى مع حماس.

وأفادت "مصادر عبرية بأن نتنياهو يتهم قادة المؤسسة الأمنية بفرض مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن عليه.

ويومالأربعاء الماضي، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

وقالت حماس في بيان رسمي، إن الاحتلال اغتال هنية بعد شن غارة صهيونية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.