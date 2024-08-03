"تعليق الرّحلات الجوية ورفع حالة التّأهب".. تعطُّل الموقع الإلكتروني لمطار "بن غوريون"

كشفت القناة 12 العبرية، عن تعطل الموقع الإلكتروني لمطار بن غوريون في تل أبيب، مساء أمس الجمعة، بسبب الضغط الكثيف من الجمهور، وسط تعليق شركات الطيران رحلاتها من وإلى "إسرائيل".

يأتي ذلك وسط تأهب الاحتلال لضربات عسكرية من إيران وحزب الله، ردًّا على اغتياله رئيس المكتب السياسي لحماسالشهيد القائد إسماعيل هنية أثناء وجوده في طهران، والقائد العسكري بحزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقررت حكومة الاحتلال توزيع هواتف تعمل عبر الأقمار الاصطناعية على الوزراء وكبار المسؤولين، خشية تضرر شبكة الاتصالات حال حصل هجوم محتمل من “حزب الله” وإيران.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية، أمس الجمعة: “تتخذ الحكومة خطوة غير عادية، خوفا من إلحاق الضرر بشبكات الإعلام في الهجوم الإيراني”.

وأضافت: “خوفًا من إلحاق الضرر بشبكات الاتصالات، تقرر توزيع هواتف تعمل عبر الأقمار الاصطناعية على الوزراء والمديرين التنفيذيين لجميع الوزارات الحكومية”.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: “رفع في (إسرائيل) مستوى التأهب عقب تصفية فؤاد شكر في بيروت، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، في طهران”.

وأضافت أن “منظومة الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى لاعتراض أي تهديد قادم من الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب”.

