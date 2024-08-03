وزيرة قطرية: هنية عاش لشعبه مُنافحًا عن أقدس مقدسات الأمّة

الدوحة- فلسطين أون لاين

قالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر، لولوة الخاطر، إن قائد الأمة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس " عاش لشعبه منافحًا عن أقدس مقدسات الأمّة".

وكتبت الوزيرة الخاطر على منصة "إكس" اليوم السبت، نعيًا لـ"إسماعيل هنية"، قالت فيه: "عاش مخلصًا لقضيته، زاهدًا في دنيا الناس، غير هيّاب للردى. عاش لشعبه منافحًا عن أقدس مقدسات الأمّة، لم يطلب أجراً من أحد".

وأضافت "ما خاض (هنية) يومًا في أي شأن سوى شأن شعبه وبلاده وما فيه خدمة فلسطين والأقصى. عاش بين الناس وللناس وقدّم أول ما قدّم أحبابَه أهلَ بيته للشهادة ثمّ هو لم يضنّ بنفسه.. طبتَ حيّا وميّتا".

والأربعاء، أعلنت حماس وإيران اغتيال هنية، بغارة جوية "إسرائيلية" استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان.

وجاء اغتيال هنية بينما تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.