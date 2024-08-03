بينهم أسيرٌ محرر وصحفي.. الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات واسعة في الضّفة الغربية

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية، تخللها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في طولكرم، داهمت آليات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية المدينة، وشرعت بأعمال تدمير للبنية التحتية على دوار العليمي في طولكرم.

وارتقى خمسة شهداء، صباح اليوم السبت، بقصف طائرة تابعة للاحتلال "الإسرائيلي" مركبةً بصلروخين، على الطريق الوصلة بين بلدتي عتيل وزيتا شمال طولكرم.

وأعلن مدير مستشفى ثابت الحكومي في طولكرم، ارتقاء 5 شهداء، من بينهم الشهيد هيثم نور الدين بليدي (25 عامًا) من مخيم طولكرم و4 شهداء أشلاؤهم متفحمة، وموجودون في مستشفى ثابت الحكومي بعد استهدافهم بصاروخ من طائرة مسيرة قرب بلدة زيتا شمال طولكرم".

واقتحمت قوات الاحتلال مكان الاستهداف ومنعت طواقم الإسعاف من الاقتراب من المكان واعتدت عليهم، لتنسحب من المكان بعد معاينتها المركبة وجثامين الشهداء.

وتمكنت الطواقم الطبية من نقل الجثث المتفحمة والمتقطعة إلى إشلاء إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت في مدينة طولكرم.

وقالت كتائب شهداء الأقصى-طولكرم، إن "مقاتلينا يخوضون اشتباكات بالأسلحة الرشاشة مع قوات الاحتلال في بلدة قفين شمالي طولكرم".

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منزلًا لعائلة "الشنار" في عصيرة الشمالية، واعتقلت الصحفي عاصم مصطفى الشنار، كما اعتقلت الأسير المحرر عبد الجبار عماد نايف شخشير بعد مداهمة منزله في المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في قرية عراق التايه شرق نابلس، واعتقلت المواطن عدنان مسروجة ،ونجله نايف.

في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين همام عبد الباسط الحاج، و إياد عبد الجبار خليل خباص من بلدة جلقموس جنوب المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة فقوعة شرق جنين، واعتقلت الشابين علي إبراهيم الحسين ،وحارث مساد.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله وسط إطلاق الرصاص في الهواء.

أفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد الزيناتي، عقب مداهمة منزله في المخيم.

في قلقيلية، احتجزت قوات الاحتلال مركبة إسعاف واقتادت طاقمها للمعسكر المحاذي لبلدة عزون شرق قلقيلية.