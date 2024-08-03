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نيويورك تايمز: اعتقال أكثر من 20 شخصا بإيران على خلفية اغتيال هنية

03 اغسطس 2024 . الساعة 08:39 بتوقيت القدس
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المبنى الذي اغتيل فيه قائد الأمّة الشهيد هنية
طهران/ فلسطين أون لاين

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين قولهم، إن "أكثر من 20 شخصًا اعتقلوا على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران".

وأوضح المسؤولون أن من بين المعتقلين ضباط استخبارات ومسؤولين عسكريين وموظفين بهيئة دار الضيافة.

كما نقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤول بالحرس الثوري الإيراني، قوله إنه "تم تعديل بروتوكولات الأمن لكبار المسؤولين خلال اليومين الماضيين.

ولم يصدر عن السلطات الإيرانية الرسمية تعقيباً رسم حول تلك الاعتقالات. 

والأربعاء، أعلنت حماس وإيران اغتيال هنية، بغارة جوية "إسرائيلية" استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان.

وجاء اغتيال هنية بينما تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #اغتيال إسماعيل هنية #اعتقالات في طهران

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