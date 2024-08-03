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"من بينهم قائدٌ في كتائب القسّام".. 5 شهداء في قصف الاحتلال مركبةً شمال طولكرم

03 اغسطس 2024 . الساعة 08:11 بتوقيت القدس
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طولكرم / فلسطين أون لاين

ارتقى خمسة شهداء، صباح اليوم السبت، بقصف طائرة تابعة للاحتلال "الإسرائيلي" مركبةً بصلروخين، على الطريق الوصلة بين بلدتي عتيل وزيتا شمال طولكرم.

وأعلن مدير مستشفى ثابت الحكومي في طولكرم، ارتقاء 5 شهداء، من بينهم الشهيد هيثم نور الدين بليدي (25 عامًا) من مخيم طولكرم و4 شهداء أشلاؤهم متفحمة، وموجودون في مستشفى ثابت الحكومي بعد استهدافهم بصاروخ من طائرة مسيرة قرب بلدة زيتا شمال طولكرم".

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وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانٍ له، أن قواته قصفت مركبة فلسطينية تقل ما أسماها "خلية مسلحة" قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال مكان الاستهداف ومنعت طواقم الإسعاف من الاقتراب من المكان واعتدت عليهم، لتنسحب من المكان بعد معاينتها المركبة وجثامين الشهداء.

وتمكنت الطواقم الطبية من نقل الجثث المتفحمة والمتقطعة إلى إشلاء إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت في مدينة طولكرم.

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #قصف طولكرم

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