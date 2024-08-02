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الاحتلال يرصد 10 صواريخ أطلقت من غزة نحو مستوطنات محاذية.. واللواء الدويري يُحلل

02 اغسطس 2024 . الساعة 21:33 بتوقيت القدس
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جيش الاحتلال يرصد 10 صواريخ أطلقت من غزة.. واللواء الدويري يُحلل
غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت تقارير عبرية، أن جيش الاحتلال، الجمعة، رصد 10 صواريخ أطلقت من غزة نحو عدة مستوطنات محاذية للقطاع جنوب البلاد.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية الخاصة، إن الجيش رصد 10 صواريخ أطلقت من غزة نحو منطقة مجلس إقليمي أشكول.

وبالتزامن مع إطلاق الصواريخ، دوت صفارات الإنذار في مجلس إقليمي أشكول وعدة مناطق محيطة به، وفق القناة الـ"12" العبرية الخاصة.

وفي وقت سابق الجمعة، رصدت "إسرائيل" صاروخًا قالت إنه أطلق من جنوب غزة وسقط بمنطقة مفتوحة قرب مستوطنة "كريات ملاخي" جنوب البلاد.

من جهته، قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن إطلاق صواريخ من قطاع غزة على مستوطنات غلاف غزة يعني أن المقاومة لا تزال تمتلك قدرة على شن هجمات، مشيرا إلى أن استهداف قلب "إسرائيل" يتطلب توافقًا بين القيادتين السياسية والعسكرية للفصائل.

وأضاف الدويري -في تحليل للمشهد العسكري بالقطاع- أن إطلاق صواريخ من جنوب غزة رغم وجود 3 فرق عسكرية إسرائيلية ولواء، يعني أن المقاومة تستخدم قواعد إطلاق متحركة وليست ثابتة حتى لا يتم كشف فتحات الأنفاق.

وعن طريقة القصف، قال الدويري إنها تتم عبر مراقبة الأجواء وإبلاغ المكلفين بالقصف بخلو سماء المنطقة من الطائرات الإسرائيلية للبدء في عملية التجهيز والإطلاق التي لا تحقق أهدافها بنفس دقة الإطلاق من قواعد ثابتة.

ولفت إلى أن بعض التقارير الإسرائيلية تجزم بامتلاك كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صواريخ بعيدة المدى.

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#غزة #الاحتلال #حرب غزة

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