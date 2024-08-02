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تقديرات أممية: نحو ثلثي المباني في قطاع غزة تضرّرت أو دُمرت منذ بدء الحرب

02 اغسطس 2024 . الساعة 19:04 بتوقيت القدس
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تقديرات أممية: نحو 41,9 مليون طن حجم الأنقاض الناجمة عن حربالإبادة بغزّة
غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت الأمم المتحدة اليوم، اليوم الجمعة، بأن حوالي ثلثي المباني في قطاع غزة تضرّرت أو دُمرت منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأعلنت وكالة تحليل الأقمار الاصطناعية التابعة للأمم المتحدة "يونوسات" في بيان، أن "آخر تقييم للأضرار... يكشف تضرر 151 ألفًا و265 مبنى في قطاع غزة".

ويعتمد هذا التقدير على صور جُمعت في 6 تموز/يوليو جرت مقارنتها بصور سابقة ملتقطة في أيار/مايو 2023.

ومن بين المباني المتضررة "30% مدمر، و12% متضرر على نحو خطير، و36% متضرر على نحو متوسط، و20% متضرر على الأرجح، ما يمثل حوالي 63% من مجمل المباني في المنطقة"، حسبما أوضحت "يونوسات".

وأضافت الوكالة، أن "التأثير على البنى التحتية المدنية واضح، حيث تضررت آلاف المنازل والمرافق الأساسية".

وتقدّر الأمم المتحدة حجم الأنقاض الناجمة عن الحرب على غزة بنحو 41,9 مليون طن.

ويزيد ذلك 14 مرة عن إجمالي الحطام والركام الناتج عن الحروب الأخرى التي وقعت في غزة منذ العام 2008، وفقًا لـ"يونوسات".

ويقدر التحليل وجود 114 كيلوغرامًا من الركام لكل متر مربع في قطاع غزة.

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#غزة #حرب الإبادة

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