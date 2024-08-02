بعد اغتيال "شهيد الأمة".. حسابات وهميَّة "مفبركة" تزعم انتماءها لعائلة هنية (بالصور)

غزة/ فلسطين أون لاين

بعد اغتيال الشهيد القائد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية إثر غارة استهدفت مقرّ إقامته في طهران، نشطت على مواقع التواصل الاجتماعي حسابات تزعم أنّها تعود لعائلته.

وراجع موقع مكافحة الإشاعات والأخبار الكاذبة "مسبار"، هذه الحسابات وحلّل نشاطهم على موقع "إكس"، ليتبيّن أنّها حسابات وهمية، ولا يوجد أي رابط بينها وبين إسماعيل هنية.

كما نفى عدد من الأشخاص المقرّبين من عائلة هنية وحركة "حماس" صحة هذه الحسابات، وحذّروا من التعامل معها.

حسابان باسم لطيفة هنية

ومن أبرز هذه الحسابات، حسابان يحملان اسم لطيفة إسماعيل هنية؛ الأول يتابعه أكثر من 50 ألف مستخدم، أما الثاني فيتابعه حوالي 185 مستخدمًا.

الحساب الأول

في الحساب الأول، لم يتمّ استخدام اسم لطيفة بوضوح، بل المعرّف "@GhzhBnt27956".

وأُنشئ هذا الحساب في يوليو/ تموز الحالي، ويضع صورة رؤى همام إسماعيل هنية، حفيدة إسماعيل هنية التي استشهدت نتيجة غارة إسرائيلية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وبتحليل نشاط الحساب قبل اغتيال هنية، يظهر أنّه كان من الحسابات الوهمية التي تدعو الناس إلى حملات متابعة للحصول على متابعين وزيادة التفاعل.

أخبار كاذبة

وبعد اغتيال هنية، شارك الحساب صورة فتاة في إشارة إلى أنّها تعود لابنته لطيفة، وأرفقها بتعليق "لا تنسوا أبي بالدعاء له بالرحمة والمغفرة".

لكن بالبحث عن الصورة، تبيّن أنّها تعود للناشطة الفلسطينية في غزة ملاك فضة، التي اشتهرت بتقديم الخدمات الإنسانية خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ونشرت فضة الصورة في حسابها على تطبيق "إنستغرام" في فبراير/ شباط الماضي.

الحساب الثاني

أما الحساب الثاني المنسوب إلى لطيفة إسماعيل هنية، فاتضح أنّه يُشارك العديد من المنشورات المشابهة للحساب الأول، منها نشر صور وتعليقات تمدح جماعة أنصار الله-الحوثي اليمنية وزعيمها عبد الملك الحوثي.





وأُنشئ هذا الحساب في يوليو الماضي، ويحمل المعرّف "@YlAsma43074"، ولا يُوجد أي رابط بينه وبين ابنة إسماعيل هنية.

وزعم الحساب أنّه يعود للطيفة إسماعيل هنية، وطلب من المتابعين الدعاء للشهيد هنية بعد اغتياله.

أخبار كاذبة

وفي منشور على الحساب، قال: "لا يوجد لدي حساب آخر على منصة X غير هذا، وسأُطلّ عليكم بمقطع فيديو بعد ساعات لأثبت ملكيتي لهذا الحساب".



ومع ذلك، لم ينشر الحساب أي مقاطع فيديو تؤكد صحة هذا الادعاء.

حسابات تحمل اسم أبرار

وإضافة إلى الحسابات التي تنتحل اسم لطيفة، ظهرت حسابات أخرى تحمل اسم أبرار إسماعيل هنية، وتزعم أنّها تعود لابنة القيادي في حركة حماس.

إلا أنّه بالبحث في سجل أبناء هنية، تبيّن أنّ ليس لديه ابنة تدعى أبرار، ما يؤكد أنّ هذه الحسابات وهمية.

وأنشئ أحد هذه الحسابات في أبريل/ نيسان الماضي، ويحمل المعرّف "@aprar_hanyh".





أخبار كاذبة

وعند مراجعة نشاطه، تبيّن أنّ أول منشور له كان الأربعاء، عقب اغتيال إسماعيل هنية. ولا تُوجد أي منشورات سابقة له، ما يُرجّح أنّه حذف جميع المنشورات القديمة ليترك فقط تلك المتعلّقة بهنية.

كما ظهر حساب آخر يحمل اسم أبرار إسماعيل هنية، ويستخدم المعرّف "@ABRAR7OCT". ونشط هذا الحساب بكثرة بعد اغتيال الشهيد القائد إسماعيل هنية في طهران، مستغلًا الحادثة لجمع أكبر قدر ممكن من المتابعين والتفاعلات.

وبمراجعة نشاط الحساب قبل اغتيال هنية، اتّضح أنّه يتشابه بشكل كبير مع الحسابات التي استغلّت الحرب لحصد التفاعل، حيث نشر أخبارًا ومشاهد بهدف كسب تعاطف المتابعين، بينما يواصل مشاركة محتوى يمدح "جماعة الحوثي" و"حزب الله" بشكل مستمر.

كما استغلّ حساب آخر اسم أبرار هنية، وبدأ بنشر محتوى حول هنية بعد اغتياله، بهدف جذب التفاعل على أساس أنّه يعود لابنته.

لكن الحساب قام بتغيير اسمه من أبرار إلى سناء هنية، زاعمًا أنّه يعود لابنته الحقيقية.

ومع ذلك، ظل المعرّف كما هو "@aprar_hanyh"، ما يؤكد أنّه حساب وهمي يسعى لاستغلال الحدث لكسب التفاعل.

المصدر / التلفزيون العربي