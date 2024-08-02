فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بعد اغتيال "شهيد الأمة".. حسابات وهميَّة "مفبركة" تزعم انتماءها لعائلة هنية (بالصور)

أسرى من غزَّة يَروُون شهادات جديدة حول "فظائع التَّعذيب" في سجون الاحتلال

إيران ترد على "الروايات" و"التكهنات" المتداولة بشأن تفاصيل اغتيال القائد هنية

خشية انهيار شبكة الاتصالات.. (إسرائيل) توزع هواتف تعمل عبر الأقمار الاصطناعية على مسؤوليها

عقب نعيه القائد هنية.. الاحتلال يعتقل الشيخ عكرمة صبري من منزله ويسعى إلى سحب إقامته

"تنكّيس العلم حداداً" يُشعل التوترات بين تركيا والاحتلال من جديد.. والمتطرف "بن غفير" يحرَّض

حرب "الإبادة الجماعية" على غزة تدخل يومها الـ 301 تواليًا

25 ألفًا يؤدون صلاة الغائب على "قائد الأمّة" الشهيد هنية بالمسجد الأقصى

" الصداقة " ينعى رئيسه السابق الشهيد القائد إسماعيل هنية

بلدية رفح تنفي إشاعات إعادة فتح شوارع المدينة

إيران ترد على "الروايات" و"التكهنات" المتداولة بشأن تفاصيل اغتيال القائد هنية

02 اغسطس 2024 . الساعة 17:17 بتوقيت القدس
...
إيران ترد على "الروايات" و"التكهنات" المتداولة بشأن تفاصيل اغتيال القائد هنية
غزة/ فلسطين أون لاين

قال التلفزيون الإيراني الرسمي، إن التقارير التي تحدثت عن تفاصيل عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية "غير دقيقة وتكهنات غير رسمية"، في وقت تضاربت فيه الأنباء بشأن ملابسات الاغتيال.

وأشار التلفزيون الايراني إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية نشرت العديد من التقارير في الإعلام الإيراني والدولي بشأن تفاصيل اغتيال هنية، بينما لم تصدر الجهات الرسمية والمعنية الايرانية أي معلومات أو تفاصيل بشأن الحادث.

وأكد التلفزيون الرسمي، أن التقارير الموثوقة في هذا الشأن يتم نشرها فقط من جانب المؤسسات والجهات الرسمية الإيرانية.

وكانت العاصمة الإيرانية شهدت أمس الخميس مراسم تشييع لرئيس المكتب السياسي لحماس القائد إسماعيل هنية، بحضور رسمي وشعبي بعد اغتياله في مقر إقامته.

وصباح أول أمس الأربعاء أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس استشهاد القائد هنية وأحد مرافقيه في "غارة صهيونية" استهدفت مقر إقامته بطهران غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#طهران #القائد هنية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة