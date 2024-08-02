إيران ترد على "الروايات" و"التكهنات" المتداولة بشأن تفاصيل اغتيال القائد هنية

غزة/ فلسطين أون لاين

قال التلفزيون الإيراني الرسمي، إن التقارير التي تحدثت عن تفاصيل عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية "غير دقيقة وتكهنات غير رسمية"، في وقت تضاربت فيه الأنباء بشأن ملابسات الاغتيال.

وأشار التلفزيون الايراني إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية نشرت العديد من التقارير في الإعلام الإيراني والدولي بشأن تفاصيل اغتيال هنية، بينما لم تصدر الجهات الرسمية والمعنية الايرانية أي معلومات أو تفاصيل بشأن الحادث.

وأكد التلفزيون الرسمي، أن التقارير الموثوقة في هذا الشأن يتم نشرها فقط من جانب المؤسسات والجهات الرسمية الإيرانية.

وكانت العاصمة الإيرانية شهدت أمس الخميس مراسم تشييع لرئيس المكتب السياسي لحماس القائد إسماعيل هنية، بحضور رسمي وشعبي بعد اغتياله في مقر إقامته.

وصباح أول أمس الأربعاء أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس استشهاد القائد هنية وأحد مرافقيه في "غارة صهيونية" استهدفت مقر إقامته بطهران غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

المصدر / وكالات