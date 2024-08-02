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خشية انهيار شبكة الاتصالات.. (إسرائيل) توزع هواتف تعمل عبر الأقمار الاصطناعية على مسؤوليها

02 اغسطس 2024 . الساعة 17:10 بتوقيت القدس
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خشية انهيار شبكة الاتصالات.. (إسرائيل) توزع هواتف تعمل عبر الأقمار الاصطناعية على مسؤوليها
غزة/ فلسطين أون لاين

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة توزيع هواتف تعمل عبر الأقمار الاصطناعية على الوزراء وكبار المسؤولين، خشية تضرر شبكة الاتصالات حال حصل هجوم محتمل من “حزب الله” وإيران، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية، اليوم الجمعة: “تتخذ الحكومة خطوة غير عادية، خوفا من إلحاق الضرر بشبكات الإعلام في الهجوم الإيراني”.

وأضافت: “خوفًا من إلحاق الضرر بشبكات الاتصالات، تقرر توزيع هواتف تعمل عبر الأقمار الاصطناعية على الوزراء والمديرين التنفيذيين لجميع الوزارات الحكومية”.

والخميس، قالت هيئة البث العبرية الرسمية: “رفع في (إسرائيل) مستوى التأهب عقب تصفية فؤاد شكر في بيروت، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، في طهران”.

وأضافت أن “منظومة الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى لاعتراض أي تهديد قادم من الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب”.

وتتزايد التوترات الأمنية في (إسرائيل)، بعد إعلان الجيش الثلاثاء، اغتيال القائد العسكري البارز في “حزب الله” فؤاد شكر، قبل أن تعلن “حماس” وإيران فجر الأربعاء، أيضا تعرض هنية للاغتيال بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

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#الاحتلال

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