25 ألفًا يؤدون صلاة الغائب على "قائد الأمّة" الشهيد هنية بالمسجد الأقصى

القدس المحتلة- فلسطين أون لاين

أدى عشرات الآلاف، اليوم، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، بالرغم من القيود والتضييقات التي يفرضها الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس، إن "نحو 30 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك رغم فرض الاحتلال إجراءات مشددة للحد من وصول المصلين إلى المسجد".

ونعى خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، الشهيد القائد إسماعيل هنية، وأدى صلاة الغائب على روحه وأرواح الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال منعت عشرات الشبان من دخول المسجد، حيث أقاموا صلاة الجمعة في شوارع القدس وقرب بوابات المسجد الأقصى.