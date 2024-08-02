بلدية رفح تنفي إشاعات إعادة فتح شوارع المدينة

رفح- فلسطين اون لاين

نفت بلدية رفح صحة الإشاعات المتداولة حول بدء طواقمها في إعادة فتح الشوارع داخل المدينة التي تشهد اجتياحًا "إسرائيليًا" للشهر الرابع على التوالي.

وحذرت البلدية في بيان لها اليوم الجمعة، المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تتحدث عن بدء إعادة فتح الشوارع داخل المدينة، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية عن الصحة.

وأكدت أن الوضع الأمني لا يزال متأزمًا، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تسيطر على أجزاء واسعة من المدينة.

كما دعت المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية، وعدم تعريض حياتهم وعدم تعريض حياتهم وسلامتهم للخطر والذهاب لتفقد منازلهم.

وتعرض عشرات المواطنين للقصف من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي المباشر خلال عودتهم إلى رفح لتفقد منازلهم وممتلكاتهم.