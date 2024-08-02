بدء مراسم تشييع الشّهيد القائد إسماعيل هنية في الدوحة

الدوحة- فلسطين أون لاين

وصلت قيادات إسلامية وعربية وشعبية كبيرة، اليوم الجمعة، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في مراسم تشييع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الشهيد القائد إسماعيل هنية.

وشارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ووالده الشيخ حمد بن خليفة في الصلاة على جثمان الشهيد القائد ‎إسماعيل هنية ومرافقه وسيم أبو شعبان.

وأغلقت بعض الشوارع الرئيسية والفرعية في الدوحة أمام حركة المرور، وسط اتخاذ الشرطة تدابير أمنية شديدة وخاصة في جامع محمد بن عبد الوهاب الذي ستقام صلاة الجنازة فيه عقب صلاة الجمعة ومحيطه.

كما شهد محيط الجامع حضورًا كبيرًا لصحفيين من وسائل إعلام محلية ودولية لتغطية مراسم التشييع.

وقال خطيب الجمعة في مسجد "الإمام محمد بن عبد الوهاب" بالدوحة، محمد حسن المريخي، "رحم الله إسماعيل هنية وكتبه في زمرة الشهداء".

وأكد المريخي أن قضية فلسطين قضية كل المسلمين تجمع كلمتهم وتوحد صفهم"، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين ضحوا تضحيات عز نظيرها.

ووصل جثمان الشهيد القائد هنية، مساء أمس الخميس، إلى العاصمة القطرية الدوحة، وسط استقبال عدد من الجهات الرسمية والشعبية إلى جانب عائلة القائد هنية.

وأمس الخميس، بدأت مراسم تشييع الشهيد القائد هنية ومرافقه الشهيد وسيم شعبان، في العاصمة الإيرانية "طهران".

وتجمع حشد من المشيعين يحملون صور هنية وأعلامًا فلسطينية في جامعة طهران (وسط العاصمة) لتشييع هنية، وأمَّ مرشد الثورة على خامنئي صلاة الجنازة على الشهيد هنية.

وفجر الأربعاء، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

وقالت حماس في بيان رسمي، إن الاحتلال اغتال هنية بعد شن غارة صهيونية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.