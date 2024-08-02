"تلقّينا دعوات للانتقام وشيطنة السّكان".. جندي صهيوني يكشف فظائع "مروعة" ارتكبها في غزة

كشفت شيكة "سي إن إن" فظائع "مروّعة" ارتكبها جنود الاحتلال المشاركون في حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة لليوم الـ 301 على التوالي.

ونقلت "سي إن إن" عن جندي احتياط صهيوني شارك في الحرب بغزّة قوله، إن "جنود الاحتياط دمّروا ونهبوا المنازل رغبة منهم في الانتقام".

واعترف الجندي الصهيوني أنهم تلقوا دعوات للانتقام وشيطنة لسكان غزة بدأت قبل إرسالهم لقطاع غزة.

وتابع، "القوات "الإسرائيلية" لديها سوء سلوك ونقص في الانضباط".

والأسبوع الماضي، نشرت صحيفة الأوبزرفر البريطانية تقريرًا رصدت فيه قصص جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي رفضوا العودة للقتال في قطاع غزة.

وأوضح أحد جنود الاحتياط، أنه كان يرى الجنود يسرقون طوال الوقت وكان لديهم اهتمام خاص بالقلادات التي تحمل كتابات عربية.

وأضاف "كان الجنود يدخلون إلى المنازل لأسباب عسكرية بحثًا عن أسلحة لكن الأمر كان أكثر تسلية خلال بحثهم عن تذكارات وكان لديهم اهتمام خاص بالقلادات التي تحمل كتابة بالعربية وكانوا يجمعونها".

وسرد جندي الاحتياط مايكل عوفر زيف يومياته في غزة حيث كان يعمل ضابط عمليات ومهمته تتطلب التحديق لساعات طويلة في شاشات تعرض بثا مباشرا من الطائرات المسيرة، وقال "فجأة ترى مبنى يتصاعد منه الدخان أو سيارة تتابعها لمدة ساعة تختفي فجأة في سحابة من الدخان كان يبدو الأمر غير واقعي وبعضهم كان سعيدًا لرؤية هذا لأنه يعني رؤية تدمير غزة".