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"لم تحدد مدة التّنفيذ".. تركيا تحجب "انستغرام" بعد حذف منشورات تنعى "قائد الأمّة" هنية

02 اغسطس 2024 . الساعة 10:22 بتوقيت القدس
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أنقرة/ فلسطين أون لاين

قالت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، إن وزارة الاتصالات حجبت تطبيق انستغرام بعد حذف ملايين المنشورات التي تنعى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد القائد إسماعيل هنية.

وأوضحت وسائل الإعلام أن أن ملايين من مستخدمي شركة ميتا اشتكوا من حذف منشورات على صفحاتهم الشخصية تتعلق بنعي هنية.

وفي تقرير سابق، صباح اليوم الجمعة، أعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية حجب الوصول إلى تطبيق إنستغرام، دون أن تذكر خلفيات القرار ومدة تنفيذه.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن اليوم الجمعة "يوم حداد وطني" على اغتيال قائد الأمة إسماعيل هنية.

جاء ذلك في منشور للرئيس أردوغان على منصة إكس، الخميس، أرفقه بالمرسوم الرئاسي الصادر بهذا الشأن.

وقال أردوغان عبر منصة "إكس": "تعبيرًا عن دعمنا للقضية الفلسطينية وتضامننا مع الأشقاء الفلسطينيين، تم إعلان يوم حداد وطني غدا (الجمعة) على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".

وأعلنت حماس، يوم الاربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

وقالت حماس في بيان رسمي، إن الاحتلال اغتال هنية بعد شن غارة صهيونية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وأكدت وكالة الانباء الإيرانية استشهاد هنية وأحد مرافقيه بعد استهداف مقر إقامتهم في طهران.  

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #اغتيال إسماعيل هنية #وزارة الاتصالات التركية #حجب انستغرام

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