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معاريف: %57 من "الإسرائيليين" يخشون تفكك النسيج الاجتماعي بسبب "سدي تيمان"

02 اغسطس 2024 . الساعة 09:53 بتوقيت القدس
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قالت صحيفة معاريف، اليوم الجمعة، إن استطلاعًا للرأي أظهر أن %57 من "الإسرائيليين" يخشون تفكك النسيج الاجتماعي في الكيان بعد اعتقال جنود في معتقل "سدي تيمان" العسكري بصحراء النقب.

وكانت لجنة تحقيق "إسرائيلية" أوصت بإغلاق معتقل "سدي تيمان"، بعد كشفها عن ظروف صعبة للغاية يخضع لها أسرى من قطاع غزة.

واقتحم مئات المتطرفين "الإسرائيليين" من تيار أقصى اليمين الثلاثاء الماضي، معسكر "سدي تيمان"، حيث يحتجز جيش الاحتلال مئات الأسرى من قطاع غزة منذ بداية الحرب، وذلك بعد أن أوقفت الشرطة العسكرية 9 من جنود الاحتياط، للتحقيق معهم بشبهة الاعتداء جنسيا والتعذيب والتنكيل بعديد من الأسرى.

من جهة أخرى، أظهر الاستطلاع تقلص الفجوة بين نتنياهو وغانتس بشأن من هو الأنسب لرئاسة الحكومة بنسبة 2% لصالح غانتس.

وقال الاستطلاع إن 41% من الإسرائيليين يعتقدون أن غانتس الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل 39% لنتنياهو.

وأكدت معاريف: "أن أحزاب المعارضة الإسرائيلية ستحصل على 58 مقعدا بالكنيست حال إجراء انتخابات اليوم".

وذكرت أن حزب معسكر الدولة بزعامة غانتس سيحصل على 22 معقدا حال إجراء انتخابات اليوم مقابل 21 لليكود.

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #سدي تيمان

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