الرّشق: ليكن اليوم الجمعة يوم غضب تنديدًا بجريمة الاغتيال وإدانة لتواصل الحرب على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عزت الرشق، لصلاة الغائب اليوم الجمعة على روح الشهيد القائد إسماعيل هنية، في كل المساجد في العالم.

وقال الرشق، "ليكن اليوم الجمعة يوم غضب عارم تنديداً بجريمة الاغتيال ورفضاً للإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وأمس الخميس، دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس جماهير الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية لأداء صلاة الغائب على روح الشهيد "قائد الأمة" إسماعيل هنية، غداً بعد صلاة الجمعة، في كل المساجد، وفاءً له ولرسالته ولدماء الشهداء.

ودعت الحركة في بيان لها، إلى انطلاق مسيرات الغضب من كل مسجد، تنديداً بجريمة الاغتيال وإدانة تواصل حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، ودفاعاً عن أرضنا وقدسنا والمسجد الأقصى المبارك.

كما دعت جماهير شعبنا الثائر في الضفة الغربية لجعل غد الجمعة، يوم غضبٍ في وجه الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين، وانتصارٍ وإسنادٍ لأهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة مستمرة.

وشددت الحركة أن يوم الغضب هو للتأكيد على التمسّك بأرضنا وحقوقنا الوطنية، والتصدي لمخططات الاحتلال الرامية لتصفية قضيتنا وتهويد قدسنا وأقصانا المبارك.