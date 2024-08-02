"مُخلّفًا 3 إصابات".. الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتداءات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، حملة اقتحامات ومداهمات لمدن وقرى الضفة الغربية تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في البيرة، أُصيب 3 مواطنين برصاص الاحتلال خلال اقتحام حي أم الشرايط في مدينة البيرة.

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة حزما شمال شرق القدس، وداهمت ثلاثة منازل تعود لعائلة "الخطيب" وخيمة أفراح، واحتجزت شابًا (22 عامًا) عقب مداهمتها أحد المنازل، وأفرجت عنه لاحقًا.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، ة وهم: عطالله حشاش، أحمد حشاش، وحمودة الوزير.

في جنين، دوّت صافرات الإنذار في مدينة جنين ومخيمها بعد اقتحام الاحتلال للمدينة.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال حارة ذياب واعتقلت الشاب جمال الصوي.

وأفادت مصادر صحفية بأن المقاومون أطلقوا النار على مستوطنة بيت حيفر شمال طولكرم ومستوطنة افني حيفتس جنوب المدينة.

في بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال أحياء شوارع مخيم الدهيشة في بيت لحم.